曾任外交部長的楊進添、歐鴻鍊，加入台中市府國際事務委員會行列，展現歷年罕見的豪華版陣容，結合產、官、學、研各界能量，以專業拚城市外交，帶動台中經濟發展。

市府秘書處表示，這屆國際事務委員的組成，包括曾任外交部長的楊進添、歐鴻鍊，曾任陸委會主委、國防部副部長的夏立言，裕毛屋公司總經理謝明達、太平洋崇光百貨董事長黃晴雯、群健有線公司董事長余宗藝、車王電子董事長蔡裕慶。

此外，還有龍寶建設董事長張麗莉、中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海，還有勤益科技大學、中台科技大學、亞洲大學、台灣體育運動大學、朝陽科技大學等代表，匯聚各領域專家智慧與經驗，為台中市推展城市外交，加強實質國際交流合作。

台中市府國際事務委員會舉行第5屆第1次會議，由經濟發展局、觀光旅遊局針對「台中市主辦台中購物節」、「2020台灣燈會籌備情形」進行簡報，會中邀請多名具有豐富經驗的國際事務專家齊聚交流、踴躍討論。

市長盧秀燕出席頒發委員聘書，盼借重委員專業，透過城市外交、經貿合作，強化台中在國際社會的能見度。

盧秀燕說，台中市是台灣第二大城，人口約283萬，位居台灣中部，是台灣的地理中心，深具潛力外也正轉型中，她以邁向現代化國際城市為目標，希望真正帶領台中市在國際間競爭，加強國際交流。

7月10日台中購物節將展開，今年活動首次由官方舉辦，慢慢累積各界對台中的印象或興趣，她期待未來想到購物節，就想到台中，達到全市拼經濟效果，也透過城市舉辦購物節，希望未來能像新加坡、香港，吸引國際觀光客到台中。

盧秀燕表示，台灣燈會是台灣最盛大、最具特色的國際性節慶活動，最短時間可吸引最大旅客量，市府爭取2020台灣燈會在台中舉辦，是相當大膽的策略及決策，預計爭取超過1500萬人次旅客，並將提前至12月21日從副燈區開始一系列活動，到元宵達到最高潮，讓大家看到不一樣的台灣燈會，創造城市行銷，也達到最大經濟效益，雖然工作非常龐大且艱鉅，市府同仁全力以赴籌備中。

楊進添建議，臉書最近推動與國內公司、政府部門建構合作機制，市府舉辦購物節或台灣燈會，可進一步與臉書等社群媒體合作，加強行銷；委員張良任提到，台中購物節與台灣燈會不僅是台中市的活動，更是整個台灣的盛事，建議相關文宣文字多樣化，吸引更多鄰近國家觀光客到台中參加。

夏立言指出，中部精密工業發展大部分在東南亞設立工廠，市府可結合民間力量，強化對東南亞國家行銷台中。

(中時 )