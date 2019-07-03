萬華分局所屬桂林、昆明兩派出將整併成龍山派出所，分局邀集地方人士開說明會。〔謝明俊翻攝〕

北市警萬華分局所屬桂林、昆明等２個派出所，在台北市長柯Ｐ的堅持下，決定將在７月１３日整併成「龍山派出所」，市府為免地方人士反彈反對，特別指由副市長鄧家基前往萬華分局，主持里民說明會，以期降低反彈聲浪。

萬華分局所屬桂林路派出所以及昆明街派出所，將訂於7月13日起整併為「龍山派出所」，派出所新址就在萬華區桂林路135號，也就是新建萬華分局的一樓。為防地方人士反彈抗議，萬華分局特別於4月15日舉辦里民說明會，再於7月2日召開座談會，由台北市副市長鄧家基親自主持，邀集轄內議員、里長及2所同仁參加，說明整併後各項勤務運作、人員規劃、駐地運用，及警力增加有助於改善轄內治安、交通狀況等情形。

萬華分局表示，在勤務編排方面，原昆明所增設「龍山機動派出所」，由員警在值班臺受理民眾報案，另警力增加可編排全日2線共４名警力巡邏，並於重點時段編排ATM金融機構巡守、交通執法、防制伊拉客、取締私娼、艋舺公園防制賭博等勤務，有效紓解長年警力不足、勤務過於繁重情形。

萬華分局指出，在人員編制方面，整併後龍山所員額49人，每個時段可使用警力增加，提升各項勤務及為民服務能量，內勤業務則由專責人員負責，可有效減少同仁因兼顧勤務、業務所增加的負擔。

萬華分局說，在駐地運用方面，桂林所駐地歸還房東龍山寺，昆明所1樓設置「龍山機動派出所」，地下1樓提供義警中隊使用，2至5樓為員警備勤室、餐廳、待勤室及檔案室。龍山所每人平均使用坪數為14.4坪〔警政署基準為9.25坪〕，每人使用空間大幅增加，改善員警執勤品質，且退勤後駐地及昆明所皆有宿舍提供同仁休息。

萬華分局強調，整併後龍山所警力集中充沛，對於轄內治安、交通、為民服務、見警率等皆能有效改善，提升居民生活品質。

(中時 )