全國教師會解析今年大學指考歷史科指出，試題在知識點與焦點上與過去大考相近，命題方式較重視史料解釋與史料證據，難易適中，題幹文字較往年精簡，提問有新意，整體難易適中。

全教會表示，因應108課綱，今年歷史科題目強調文本閱讀理解能力的趨勢不變，許多題強調族群遷徙、互動及人群移動等新課綱議題。此外，除基礎歷史知識判讀題外，考生圖表、史料、文本判讀與論證的能力，日益重要。

全國高級中等學校教育產業工會則解析說，今年歷史科試題組卷 由簡入深，若學生由問答題先作答，恐增加作答的心理壓力；至於試題比例，第六冊命題比重增加(26、33、問答3)，有回應基層教師對三下教學狀況之呼聲， 31題以後，試題深度較難。

全中教說，歷史科試題第六冊比重增加，第32題跳脫傳統對理學的考法，難度較高，新課網中國與東亞不納入，37題結合時代脈動，考數位典藏與行動研究。非選擇題部分，學生若未有足夠閱讀史料能力，在大考壓力，較難以作答，配分大增，學生較難適應。

(中時 )