台鐵局再度與三麗鷗合作，打造環島之星Hello Kitty繽紛列車。（台鐵提供）

交通部台鐵局再度與三麗鷗合作，打造環島之星 Hello Kitty 繽紛列車，今日首航南港至樹林，明日起正式開行。除了外車廂換上彩繪外，車內備品、裝潢也一併更新，並以六大主題呈現於每一節車廂，十大夏季行程最低只要6500元起。交通部長林佳龍表示，環島是國人共有經驗，其中透過火車環島可說是最愜意的方式。

台鐵局2016年首度與三麗鷗合作，推出有史以來最受歡迎的「Hello Kitty彩繪列車」，已於本月1日卸妝走入歷史，不過台鐵緊接著又推出環島之星 Hello Kitty 繽紛列車，為行銷全台旅遊特色，六節車廂外設計特別結合我國觀光元素，以季節花卉、台灣動物、美食小吃、戶外體驗、特色玩點和傳統文化六大主題呈現於每一節車廂。

環島之星Hello Kitty彩繪列車將於明（4）日正式開行，熱門商品包括花蓮2天自由行、花蓮墾丁3日遊，只要2人就可成行，此外針對暑假也推出十大夏季行程，包括花東地區、中南台灣、環島遊等，最低只要6500元起。

不同於上次的太魯閣號，本次除了車廂外觀換裝外，車廂內裝也一併大改造，包括卡拉OK車廂以藍天海洋為主要意象，地板採用沙灘彩繪；吧檯餐車則採明亮黃色為基調，搭配 Hello Kitty 享用美食的模様；體驗DIY手作活動的餐車車廂，以粉紅色系作主色，並以粉嫩空間結合Hello Kitty 搭乘纜車和熱氣球。

台鐵指出，今年下半年將計劃推出環島之星限定 Hello Kitty 聯名商品以及只限列車上販售之獨家商品，相關文創商品預計在台鐵列車、台鐵夢工場實體店面及網路商店等通路提供選購。另環島之星列車也將推出 Hello Kitty 相關餐點。

交通部長林佳龍表示，2022年將推動鐵道觀光旅遊年，且環島是國人共有體驗，其中以火車環島更是愜意。台灣三麗鷗總經理李明勳表示，這是全球第一台Hello Kitty「觀光列車」。易遊網副總蕭冠群則表示，這次是首度將觀光列車內裝全包覆彩貼，共耗資上千萬。

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