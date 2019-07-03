男子天團「神話」成員李玟雨多才多藝，即便以個人身分演出，仍展現高超實力，同時也活躍於綜藝圈，因此出道以來人氣不墜，於圈內更是廣受敬愛的好前輩，孰料今(7/3)爆出涉入性騷擾案件，首爾江南警署公開李玟雨涉強制猥褻罪，已經立案處理，事後李玟雨也認了確有此事，然澄清是誤會導致。

首爾江南警署今早發布消息，表示韓星李玟雨涉強制猥褻罪，接獲女性受害人報案後已立案調查，據悉，李玟雨是上周六(6/29)於江南區新沙洞一間路邊攤，跟演藝圈同事相聚喝酒，當時隔壁桌坐了2名20多歲女性，跟李玟雨相識，而其中一人在離開現場後，隨即至附近警局報案，指稱李玟雨對她性騷擾，不僅強吻，還出手觸摸她身體私密部位，讓她忍無可忍氣極報案。

事情爆出後，李玟雨方面很快給出官方立場，經紀公司表示已跟其連絡確認，李玟雨認了當天確實跟朋友相聚小酌，但整起事件是個誤會，當時已經跟當事人溝通解開誤會，強調李玟雨絕無涉及強制猥褻罪行，女方已接受和解並撤銷相關申報告訴，但對於發生這樣的意外，李玟雨仍感羞愧與抱歉，正在深刻反省中。

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(中時電子報)