美國聯邦眾院情報委員會通過眾院版「2020會計年度情報授權法案」，內容包括協助阻止大陸干預台灣選舉。對此，外交部感謝美國國會以具體行動協助臺灣捍衛民主自由制度。

外交部比哨，美國聯邦眾議院情報委員會於美東時間上月27日以一致同意方式通過眾院版「2020會計年度情報授權法案」（Intelligence Authorization Act of FY2020），該法案要求美國國家情報總監應於明（2020）年台灣總統大選結束後45日內，向國會情報委員會提交針對大樂任何影響我國總統大選作為的報告，其中應包括美國協助台灣因應的實際作為。

外交部指出，作為國際間備受肯定的民主成功故事及良善力量，台灣將持續站在捍衛民主自由的最前線維護自身民主成果，也願意在國際社會貢獻所能，為保衛國際自由秩序與普世價值克盡己力。

外交部強調，面對大陸不斷升高的壓力與挑戰，我們感謝美國及更多理念相近國家的仗義聲援。外交部未來將密切觀察該法案發展動向及審議情形，同時也將在台北及華府兩地與美國政府持續保持密切的聯繫與溝通，穩健深化台美合作夥伴關係。

(中時 )