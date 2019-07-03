在TVBS八點檔《女力報到》飾演排長宋志強的羅平結婚了！他前陣子向劇組告假一個月，原來是為了秘密籌辦海外婚禮，他3日透過TVBS宣布已於6月29日和另一半Madlen在女方的家鄉德國舉行婚禮完成終生大事！他與楊晴一路從去年的《女兵日記》、《女力報到》配對，螢幕情侶形象深植人心，他透露：「劇組只有讓好友楊晴知道我的婚事！」

羅平與妻子Madlen在德國舉行婚禮完成終生大事。（TVBS）

低調的羅平，這段期間一直祕密地進行婚事籌劃，僅有楊晴一人知情，「因為拍戲，我們培養了很好的友情與默契，會跟她分享與Madlen的近況，我也會與Madlen報告拍戲內容，因為和楊晴有太多放閃的劇情」。

羅平本身很喜歡下廚，他說：「在偶然的朋友料理聚會中，Madlen的主動來認識我，因為她覺得我料理東西超好吃，兩人興趣相同而交往三年，如今感覺時間差不多了，彼此都想共組家庭認識兩人不同家鄉文化，所以決定結婚。」

羅平與妻子Madlen。（TVBS）

羅平此次向《女力報到》劇組告假一個月，回到Madlen家鄉德國舉辦婚事，同時也會到歐洲進修料理課程以及到希臘渡蜜月，預計七月中回來，馬上就投入女力劇組拍戲。羅平說：「大家要等我回來喔！」

羅平與妻子Madlen。（TVBS）

《女力報到》劇組中只有楊晴知道羅平婚事，楊晴也在第一時間送上祝福，送了新娘子Madlen一套保養品作為賀禮，並且提醒羅平婚後得多花時間陪伴Madlen。她與羅平在劇中婚事也將近，楊晴開玩笑說：「結果戲裡還沒結婚，他就搶先一步，我想他演練過了，應該到時候會演得更到位吧！」而其他演員得知羅平結婚，紛紛表示驚訝，也獻上祝福打算並等羅平歸隊，再好好跟他聊聊新婚生活。

(中時 )