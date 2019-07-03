刑事案件被告本人過去是否到庭聽判定義模糊，而導致可能棄保潛逃；立法院今三讀通過《刑事訴訟法》修正案，強化防逃機制，明定被告經法院裁定停止羈押後，得命被告於宣判日到庭，防止被告在接受審判前就潛逃。新法也新增，被告除了要定期向法院、檢察官等指定機關報到，也可能要接受適當的科技設備監控、不得離開住居或一定區域，且未經法院或檢察官，不得處分財產。

三讀條文賦予法院實施刑罰權利器，包含定期到指定機關報到、接受科技設備監控、沒有法院許可不得離開住居或一定區域，並且要交付護照與旅行文件；而為了防止被告本人在案情宣判前就潛逃，新法也明訂法院得命被告於宣判日到庭。

不過新法也明訂，法院裁定停止羈押後，若審酌人權保障及公共利益後，認為有必要的被告，才可要求被告於一定時間內遵守。

此外，為防止未被羈押的被告在法院判決有罪後落跑，三讀條文條文明定，法官宣判死刑、無期徒刑或逾兩年有期徒刑，而有相當理由認為有逃亡之虞者，得逕行拘提。

(中時 )