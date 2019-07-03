為了顧及供電穩定及環保需求，台電希望將大潭電廠7號燃氣機組延長運轉至2022年（原至今年底），今（3）日環保署針對這件環差案進行專案小組第2次初審會議。環評委員對於台電提出的空汙報告仍有疑慮，要求補齊、修正資料後，於8月底前送進環保署後再安排第3次初審。

大潭7號是單循環機組，2017年間因為可能的缺電危機緊急購入，去年開始發電，原本到今年底便須升級為複循環機組。但台電考量到4至6號機組要陸續進行空汙改善工程，8、9號機組也要動工興建；為了保持供電穩定，在7號機組做完空汙改善後，希望讓它延長運轉3年，至2022年再改為複循環機組。

環委劉希平質疑，為何不直接把7號機改為效率較佳的複循環機組？台電回答，興建複循環機組需時2年多，蓋7號機組當初只花了8個月，目前處於正常發電狀態，因此先安排興建8、9號機組，而讓7號機延長營運3年後，再改裝為複循環系統。

桃園市環保局代表說，2016年起的排放大都超標。台電承諾，7號機組會引進最新型LNB的技術，在今年底完成，將讓氮氧化物的排放從25ppm降低至8ppm，就會符合環評要求的承諾。

劉希平又說，電廠最重要的就是會造成空氣汙染，而氮氧化物（NOX）是pm2.5的前導物質，即使大潭電廠都是以天然氣為燃料，仍然會產生NOX。目前桃園（屬於北部空品區）和竹苗已分屬不同空品區，大潭電廠位於桃園，但空汙會飄移，也應調查7號機組是否會造竹苗地區的空汙問題。

由於環委對台電的報告與回答並不滿意，認為還得進行第3次專案小組初審，要求補正資料的重點是7號機組延役3年的溫室氣體排放量，加上對竹苗地區的空汙影響等。

(中時 )