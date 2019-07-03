家住北市文山區的高姓老婦，日前徒步外出至市場買菜，返途時因天氣太熱，體力不支坐在路旁休息，民眾發現報警，文山二分局景美所員警據報趕往協助，老婦表示忘了回家的路，員警二話不說，就用警車將老婦載送返家，贏得老婦感謝連連。

景美所警員劉尚哲是在日前接獲110通報，景興路上有迷途老人需要協助，劉員到場後發現一名高姓老婦滿頭大汗坐在騎樓臺階上，劉員上前關懷，阿嬤向警方表示上午至景美市場買菜，返家時接近中午，因天氣炎熱，步行至一半突然覺得頭暈不適，因此坐在騎樓臺階旁休息，但當她稍為恢復起身欲返家時，卻忘記回家的路。

劉員見老婦滿身大汗，身體狀況欠佳，問阿嬤是否需要請救護車載送至醫院？但被老婦拒絕，並表示她只想要回家，但是忘記怎麼走回家。劉員詢問阿嬤家的住址，隨即駕駛警車將老婦安全送返住處，讓老婦笑著向警方說一聲「辛苦了！」。

(中時 )