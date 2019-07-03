台茶23號「祁韻」茶芽。（茶改場提供）

農委會主委陳吉仲（前）參與台茶23號商品名票選活動。（茶改場提供）

由農委會茶葉改良場魚池分場所育成的紅茶新品種「台茶23號」，日前經由民眾票選，正式定名為「祁韻」。此茶葉新品種具生長勢、抗病能力及耐旱性均強的特性，且風味不像大葉茶種具強烈收斂性，反而有顯著的甜花果香，可望獲得年輕世代消費市場青睞。

茶改場表示，紅茶是世界產量最多且消費量最大的茶類，台灣在88年育成台茶18號「紅玉」，即積極輔導茶農發展精緻特色紅茶，復興台灣紅茶產業，接著又在97年育成台茶21號「紅韻」，均帶動紅茶產業蓬勃發展。

茶改場指出，台茶23號是由日治時代台北帝國大學教授山本亮在安徽祁門茶區所採集之茶樹種子，經數十年選育而出。其所製作之紅茶品質表現優良，具有水色橙紅、艷麗明亮，香氣芬芳幽雅及具甜花果香，滋味甘醇韻濃且收斂性佳等優點。

茶改場魚池分場長黃正宗表示，祁門種茶為小葉茶種，因紅茶品茗重視韻味及滋味，但小葉種一般滋味比較淡，台茶23號滋味甘醇韻濃，且有顯著花果香，但沒有大葉種茶強烈的收斂性，因此預估可以迎合年輕世代喜好，將成為繼紅玉、紅韻之後的紅茶市場生力軍。

茶改場在5月18日116周年場慶當天，特為台茶23號舉行商品名票選活動，開放參觀民眾票選，最後在「紅悅」、「祁玉」、「祁韻」及「紅祁」4個名字中，由「祁韻」雀屏中選。

(中時 )