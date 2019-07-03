前團體「南拳媽媽」成員張傑消失7年，近期再度曝近況，沒想到原本給人印象揹著吉他的憂鬱少年，竟然變成陽光肌肉男，還參加了自然健美比賽，令人相當意外，他也透露鍊大隻後坐捷運感覺位置有變小，肩膀都會頂到旁邊的人，所以都要刻意縮一下，相當可愛。

張傑練成大肌肉男，和當年揹著吉他的憂鬱小生形象形成反差。（合成圖／張傑提供）

消失螢光幕一段時間的張傑，近期被發現他參加了一個台灣區自然健美比賽，甚至在分組比賽中得到了亞軍引發關注，其實從張傑的粉專中觀察到他一直有保持運動的習慣，只是這樣的反差萌和當初在南拳媽媽時期或單飛後話不多的憂鬱形象有點不同。

張傑也表示近年都在做音樂和運動，開始練肌肉後有發現坐捷運肩膀都會頂到旁邊的人，都要刻意縮一下。（合成圖／張傑提供）

他也接受《中時電子報》電訪表示，今年給自己的目標除了參加健身比賽外，當然還有音樂的部分，近期在準備自己隔了七年的新專輯，目前進入拍攝MV的階段，這是一張不靠任何公司，自己獨立完成的一張專輯。

張傑也表示今年將會發行最新專輯，請歌迷敬請期待。（合成圖／張傑提供）

這幾年的時間，大部分都在幕後做音樂，有和近期將發片的張智成合作，也有幫一些唱片公司做些詞曲創作，目前生活重心就是健身跟音樂，至於健身方面會持續保持，看能不能練得更精壯。

近年都在幕後製作音樂的他，也和不少歌手合作，如近期將要發片的張智成（右）。（合成圖／張傑提供）

張傑消失螢光幕許久，也勾起不少粉絲回憶。（合成圖／張傑提供）

(中時電子報)