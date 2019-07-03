為協助街友求職，台中市就業服務處在仁和就業服務台設置「街友就業中繼站」，並於社會局社會救助站「合作街六號」提供駐點就業服務，由專屬個案管理員、台中市街友關懷協會、人安基金會等民間團體合作，提供個別化就業服務措施，幫助遊民建立信心，重返職場再就業。

勞工局舉曾是更生人的陳姓街友，經過社會局的社工轉介到台中市就業服務處辦理求職登記，由個案管理員協助他申請就業整備及就業促進服務，陪同他清潔身體、修髮、購買面試服裝，提供儲值悠遊卡支付面試往返交通費，最後順利被台中某間清潔公司錄取，擔任社區大樓清潔人員。

清潔公司老闆肯定任職1個多月的陳姓街友，分發到社區大樓工作表現優異，陳姓街友表示，感謝台中市府勞工局的協助，讓他可以再就業，以前流落街頭，很珍惜目前的工作，希望自己可以穩定就業，不要浪費人生的下半場。

台中市就業服務處長傅晶如說，陳姓街友具更生人及街友身分，在社會刻板印象下，求職路程困難，經個案管理員提供面試技巧演練、儀容整備、心理調適及提供交通費等資源，讓雇主感受陳姓街友求職的誠意與用心。

(中時 )