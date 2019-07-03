adidas宣布NBA爵士隊當家後衛Donovan Mitchell，首款個人專屬簽名鞋D.O.N. Issue ＃1，正式在台開賣。首款簽名鞋以MARVEL超級英雄「蜘蛛人」為設計靈感，將專屬Donovan Mitchell的蜘蛛標誌綴於鞋舌，鞋身則以不規則線條呈現蜘蛛絲的帥氣樣貌，並搭配漫威電影上映熱潮，推出4款經典蜘蛛人戰衣配色的D.O. N. Issue ＃1籃球鞋。今7月2日正式開賣。
首款MARVEL’S AMAZING SPIDER-MAN，以紅、藍、白色搭配呈現經典蜘蛛人配色；以闇黑搭配螢光綠的潛行戰衣款STEALTH SPIDER-MAN，潛藏夜行於球場等待時機，一擊必殺；共生體黑蜘蛛款SYMBIOTE SPIDER-MAN，大膽運用粉紅局部細節，並在鞋身後側的繪出白色尖銳獠牙，象徵兇猛撕裂對手的狠毒球風；最後以紅、金雙色設計的鋼鐵戰衣款MARVEL’S IRON SPIDER，承襲鋼鐵人的堅強意志，堅定信念領導比賽。
(中時 )
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