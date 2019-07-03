85˚C首推紅寶石巧克力蛋糕 每店限量10個 14:072019/07/03 中時 吳奕萱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 85˚C首推紅寶石巧克力蛋糕 每店限量10個。（吳奕萱攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 繼黑巧克力、牛奶巧克力、白巧克力後，2017年粉紅色的「紅寶石巧克力」問世，為世界上第4種巧克力，使用粉紅色可可豆製作，閃耀純天然的紅寶石色澤，目前亞洲僅日本、韓國、台灣販售。 而85˚C也於咖啡業者中，首度推出「紅寶石巧克力蛋糕」，6吋560元，7月18日上市，每間門市僅限量10顆，即起開放預購。 85˚C指出，該款使用紅寶石巧克力，調和杏仁粒製成金沙淋面，每口都有莓果香氣的酥脆，價格高貴不貴。 (中時 ) #巧克力 #紅寶石 #85 #限量 #蛋糕 也許您會感興趣 推薦閱讀 潮流彩妝RIMMEL 邀當紅潮模演繹最夯妝容 12:392019/06/30 生活 狂！星巴克特展限量行李箱 民眾排隊3天搶購 15:472019/07/01 旅遊 牛魔王Supra跑車限量登台 總代理和泰車祭限量預購 20:502019/07/01 財經 台南大億麗緻芒果甜品限量饗客 04:102019/07/02 時尚消費 星巴克咖啡展 搶購限量品 04:102019/07/02 時尚消費 《觀光股》填息走勢強，美食16分就達陣 09:432019/07/02 財經 美到不合科學！ 「紅寶石巧克力蛋糕」85度C首賣 13:412019/07/02 生活 《觀光股》85度C父親節蛋糕拚賣4.7萬顆，多方衝刺旺季業績 15:402019/07/02 財經 目標業績1億元，85度C4款父親節主題造型蛋糕平價攻堅 16:152019/07/02 財經 85度C推平價蛋糕 搶父親節商機 04:102019/07/03 產業．科技 玩食熱門新聞 免費爽吃94天！麥當勞麥脆雞開箱文大賽7／3起跑 - 旅遊 - 工商 拿坡里「炸雞專賣店」開幕 還有30公分超長薯條 - 旅遊 - 中時 到火鍋店去吃冰 楊枝甘露雪花冰此生必吃 - 旅遊 - 中時 狂！星巴克特展限量行李箱 民眾排隊3天搶購 - 旅遊 - 中時 粉絲注意！ Hello Kitty觀光列車來了 - 旅遊 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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