繼黑巧克力、牛奶巧克力、白巧克力後，2017年粉紅色的「紅寶石巧克力」問世，為世界上第4種巧克力，使用粉紅色可可豆製作，閃耀純天然的紅寶石色澤，目前亞洲僅日本、韓國、台灣販售。

而85˚C也於咖啡業者中，首度推出「紅寶石巧克力蛋糕」，6吋560元，7月18日上市，每間門市僅限量10顆，即起開放預購。

85˚C指出，該款使用紅寶石巧克力，調和杏仁粒製成金沙淋面，每口都有莓果香氣的酥脆，價格高貴不貴。

(中時 )