台中電影fun in季將登場，7月6日晚間6點市府新聞局將在西區美術園道D區廣場放映電影，地方稅務局民權分局也會在現場辦理捐發票A好康活動，只要捐今年5-6月紙本發票10張或雲端發票5張，就可換宣導品，也宣傳即將開跑的台中購物節。

稅務局表示，活動現場民眾只要捐贈今年5-6月實際付款金額5元以上紙本發票10張或雲端發票5張，即可兌換宣導品，張數越多宣導品越精美；當日募得發票全數捐贈社會福利團體。現場另設置手機條碼申辦區，新申辦手機條碼成功者可獲得宣導品1份。

台中購物節將於7月10日至8月18日登場，民眾只要到台中消費購物累計滿500元，就可上網登錄參加抽獎，抽好禮送大獎，有機會抽到千萬豪宅、百萬名車及電動機場等大獎。

新聞局表示，今年台中電影fun in季將於7月5日至9月14日舉辦，以動畫為主題，融入童玩元素，現場提供限量免費零食及飲料；活動期間每場還可抽32吋液晶電視及院線電影票

，開閉幕場次更加碼抽1台50吋液晶電視、1組雙人香港來回機票及贈送限量童玩飛機。

(中時 )