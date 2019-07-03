狗狗早就被證實能讓人體產生催產素、血清素等「快樂激素」，美國電商龍頭亞馬遜要提升員工快樂指數，乾脆讓狗狗一起上班，西雅圖總部就有多達7千隻已註冊的狗狗！

今年6月21日是「帶狗上班日」，亞馬遜位在美國西雅圖的總部，當天湧入7千隻狗狗，對比4萬9千名員工，人狗比達到7比1。這代表亞馬遜員工不論起身上廁所、泡咖啡，或是吃午餐，都有可能和同樣正在「上班」的狗狗擦身而過，對於愛狗人士來說，還有什麼比這更幸福？

由美國寵物照護協會（Pet Sitters International）發起的「帶狗上班日」，鼓勵員工帶著毛孩進辦公室，比起前一年的帶狗上班日，今年亞馬遜總部湧入的狗狗整整多了1千隻。即使是平日，在園區內「上班」的狗狗，也保持在800隻左右。這些狗狗全部有正式註冊，都算是亞馬遜員工。

亞馬遜標榜要讓每一天都是帶狗上班日，人狗共享這個1360萬平方英尺（相當５個帝國大廈）的超級大空間，人類員工可能還會羨慕他們的毛同事，因為亞馬遜除了特別開了IG帳號介紹每一隻狗狗，更提供超優渥福利。

辦公室就是牠們的遊樂場！亞馬遜西雅圖總部為園區內的狗狗開設專屬IG帳號，「毛員工」比人類員工還受矚目。圖片來源：dogsofamazon IG

每一個負責接待的櫃台都擺放滿滿的狗食，第17樓更有專屬的露天活動空間。另外園區內狗狗公園、狗狗友善飲水器等等一應俱全。狗狗的工作不外乎伸伸懶腰、曬曬肚皮、討摸、賣萌，幫助埋頭苦幹的主人紓壓。

亞馬遜員工庫皮茲（Tasha Kuepitz）說：「每一次開完冗長又痛苦的會議，回到位置給狗狗一個擁抱，就是一整天最棒的時候。」

「今天是我第一天上班喔！」亞馬遜西雅圖總部內的狗狗，各個都是正式登記註冊的員工。圖片來源：dogsofamazon IG

別以為這些毛員工沒長官，亞馬遜特別設置了「汪汪經理（Woof Pack manager）」職位，負責安排相關活動、維護狗狗友善文化，汪汪經理賀許菲爾德（Lara Hirschfield）說：「狗狗們讓員工保持微笑，我們都很驕傲亞馬遜有這樣獨特的傳統，這已經深植在我們企業文化中。」

過去准許帶貓、狗上班的企業，多半是與寵物相關的行業，但這幾年科技巨頭也加入毛孩友善行列。「狗保姆」媒合平台網站Rover評選2019年寵物友善企業，第1名就是亞馬遜，租房網站Airbnb排名第5、叫車平台Uber也擠進第10。

美國心臟協會（American Heart Association）認為寵物能促進人體產生催產素、血清素、多巴胺等「快樂激素」，更有望降低心血管疾病風險。

帶狗上班不只紓壓也能促進員工情感交流，賀許菲爾德就見證員工因為狗狗多了話題與互動，「我常看到亞馬遜員工因為狗狗的關係，在大廳、電梯碰頭。」美國中央密西根大學（Central Michigan University）一份研究也指出，狗狗出現辦公室能促進員工合作、溝通，對彼此也更友善。

美國明尼蘇達州一家行銷公司Nina Hale還給員工放「育狗假」（育貓當然也可以），只要是新飼養寵物，就不用進辦公室，可以選擇在家遠距上班，時間能長達一週，讓員工陪新寵物熟悉家中環境。數據服務公司mParticle的紐約總部，只要員工收養狗狗，就能享有2週的帶薪假期。

除了類似育嬰假的假期，美國企業也開始推行「寵物喪假」（寵物過世時可休假）、「寵物保險」等福利，人類與動物情感研究機構（HABRI）主任費德曼（Steven Feldman）表示這些福利是企業對員工送出訊號，「表示你照顧的是員工的整個家庭。」他認為能有效吸引年輕一代的員工，因為他們正是飼養寵物的最大族群。

一份調查也顯示，寵物友善企業中，90%的員工都表示能認同公司的精神。討好員工的毛小孩，顯然是凝聚向心力的最強策略。

資料來源：CNBC、Los Angeles Times、WTHR

責任編輯：高儷綾

(中時電子報)