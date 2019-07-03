網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「李四川後援會」)

高雄市長韓國瑜日前在「庶民總統 團結台灣」造勢大會上，親口號召「韓家軍」們，7月6日「以旅遊代替造勢」，請大家穿上國旗裝、高舉國旗來高雄，將在地美食、景點一網打盡。網友則建議高雄挺韓商家，在店頭高掛國旗、貼上挺韓海報，讓大家共創另類「韓家軍旅遊」商機。

網友在臉書社團「李四川後援會」發文：「建議7月6日，所有高雄挺韓市長的大小商家，高掛國旗、貼出支持韓市長的競選海報，讓我們大家一起去消費，支持+1。」

文章一出，獲得近2500讚、近600則留言與近150次分享。許多韓粉回覆「+1」，大表贊成，紛紛表示：「韓粉們就讓我們用行動力繼續力挺韓市長吧！7/6高雄二日遊别忘了要穿國旗衣喔！」「家家戶戶掛國旗，韓粉身上有國旗」、「挺韓商店街掛國旗，讓消費者可以選擇，也讓高雄成為國旗城市。」

此外，也有韓粉為韓市府團隊抱不平，痛批中央：「輸真慘！說登革熱款項已撥是市政府不來領，請問是領他家的錢嗎？公款直接撥到市府戶頭就好，難道還要韓市長親自去領然後再言詞羞辱韓市長，真是可惡硬拗。高雄人真的要覺醒。」

(中時電子報)