大陸拳擊、泰拳雙料冠軍練喻軒，2日再度約戰台灣網紅「館長」陳之漢，更稱若打完一回合館長還站著，就算館長贏。對於練喻軒的叫戰，館長回應現在生意很多，如果有1000萬美金出場費應該夠。看到館長要求高額出場費，有網友譏諷說：是喪葬費加安家費？

「館長」陳之漢在5月14日與蔡英文總統見面的談話時，嗆大陸：「有種現在打過來！」練喻軒當時就放話向館長挑戰。1日館長與鴻海董事長郭台銘爬象山並合體直播後，練喻軒2日再度約戰。

練在youtube影片中表示：「你（陳之漢）只要一回合、3分鐘之內不被擊倒，你（陳之漢）就贏了。」。對此，館長也開直播回應，開出1千萬美金出場費，之後改口降價至500萬台幣。館長表示自己是一年營業額5億的老闆，「哪有執行長放著這麼大的事業體不做，丟了事業去訓練，去打比賽，底下那麼多員工怎麼辦？吃什麼喝什麼？」。

對於館長千萬美金出場費要求，有網友在臉書社團《2020韓國瑜總統後援會（總會）》諷刺表示：「應該是醫藥費！」、「有這樣的事？人家找你打架，你跟人家說要先付錢。敢情是要醫藥費，喔不！是喪葬費加安家費？」。

還有網友說「人格無價，為台灣捐軀吧」、「快去跟他比，罵三字經 你一定會贏 拿冠軍」、「國稅局起床查帳了！館長說他一年有一千萬美元的營業額！」。

(中時電子報)