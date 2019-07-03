台灣剛從口蹄疫疫區除名，仍得加緊動作防治非洲豬瘟，非洲豬瘟自2018年8月在大陸爆發後，周邊越南、寮國、北韓等國家無一倖免，若疫情在台發生，恐再次對養豬產業造成衝擊，因應防疫需求，農委會修法並公告，豬隻活體及屠體運輸車輛均需安裝即時追蹤系統（GPS），8月起違規將強制開發，台南市動保處近期在善化、安南肉品市場進行稽查，並勸導業者改善，防微杜漸。

南市動保處指出，當畜牧場發生疫病時，可利用GPS系統追溯，並掌握發病的相關場所，建立管制區並擬定防疫策略，並藉由屠體運輸車輛追回疫病豬肉，降低流入廚餘機會，以大幅降低疫病擴散風險。

動保處目前在安南、善化設有2個肉品市場，派駐肉品市場的防疫人員正全面展開稽查工作，查核重點為運輸車輛是否裝設符合規定之GPS及是否有正常開機為主，迄今查核20部車輛中，有4部未安裝或安裝後未開機，先勸導改善，8月起可依法裁處3千元以上至1萬5千元以下罰鍰，並採連續罰法。

動保處呼籲，尚未裝設GPS的運輸車業者可速洽財團法人中央畜產會申請裝機，安裝後應保持GPS開啟，8月將直接開罰，養豬業者應盡量避免前往大陸或其他疫區國家畜牧場進行參訪或接觸動物，返國後徹底消毒，並於1周後才可再進入動物飼養場，若發現可疑疫情時，應立即主動與動保處聯繫。

(中時 )