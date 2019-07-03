中職上半季冠軍Lamigo桃猿將轉賣，第一時間傳出可能由球團贊助商之一的新光金控接手，但新光金表示，該集團與桃猿為廣告合作關係，合約1年1期，會持續把今年的廣告合約走完，並不清楚球隊是否易主，否認買球隊的傳聞。

新光人壽和新光銀行目前都是桃猿的主要贊助商，從2017年起發行Lamigo聯名卡，但不像中信金控與富邦金控是悍將與兄弟的老闆。是否要進一步入主球隊，新光金內部也有「喝牛奶為何要養牛」之議。

然而，新光金控過去也當過職棒隊的老闆，他們在2005年買下誠泰銀行，也承接了當時中職球隊誠泰Cobras，不過2008年2月就把球隊賣給賽亞科技，改名為米迪亞暴龍。結果該年米迪亞就因為涉入職棒假球案，於球季結束後遭中職除名。

倘若新光金並非桃猿找好的買家，外界也傳出冠德科技、麗寶建設等可能企業，其中麗寶過去多次傳出想成立中職第5隊的想法。

(中時電子報)