桃園市昨天因大雷雨，多處淹水30公分，災情通報141件，災情十分慘重。有駕訓班水淹及膝，淹到椅面，龜山工業區也是汪洋一片，桃鶯路變成一條小河。桃園市議員詹江村認為桃園淹大水媒體輕描淡寫，號召大家在他臉書分享桃園昨日淹水照及影片，讓高雄的朋友知道沒淹水有多幸福，多讓人羨慕。
網友們紛紛貼出災情慘重的淹水照及影片留言，「昨天下午四點鶯桃路興隆路口，八德交流道附近，，哇的車差點拋錨」、「謝謝鄭文燦市長知道我們桃園最近很熱讓我們有玩水消暑的機會。」、「難得這好大雨，才有機會坐雲豹勘災啊....XD」、「成功複製高雄經驗」。
高雄網友則PO炫耀文跟圖片留言，「淹20幾年的高雄仁武昨天竟然連積水都沒有！」還有人貼仁武區網友臉書直播抱怨，「下那麼多天雨竟然沒積水，害我沒水可玩，這樣還有人要說我們高雄都沒進步」、「可惡，韓國瑜團隊讓高雄人不能在家門口玩水了」。
(中時電子報)
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