行政院農委會水保局主辦「第九屆大專生農村洄游競賽」，日前公布駐村名單，崑山科技大學公共關係暨廣告系「能立事務所」從64支隊伍中脫穎而出，進入決賽20組名單，指導老師、公廣系蔡佩芳副教授連續9年帶領學生挺進決選，今年暑假敲定將進駐台南市龍崎區牛埔里，將牛埔地名與太空意象結合，透過擬訂「埔星計畫」主題，期盼能翻轉社區。

由公廣系、視訊系學生組成「能立事務所」，透過競賽深入牛埔里，想像牛埔惡地泥岩地形為月球，並將牛埔地名與太空意象結合，團隊因龍崎區牛埔掩埋場事件，開始關注當地，進而深入社區發現當地擁有不少獨家私房景點及特色農產，因此團隊內部規畫居民共食、共樂活動，外部方面則以共學共遊為發想，透過小旅行引導遊客認識牛埔，並DIY特色紀念品，期藉由學生力量、改善社區問題。

指導老師蔡佩芳表示，學生從農村特色、在地需求為出發點，透過專業所學，整合公共關係、廣告、行銷、傳播等應用，認識且發掘農村社區的美好與需要，是一個很好的學習與實作平台。

她連續9年帶領學生入選駐村團隊，陸續投入雲林縣莿桐鄉甘厝社區、台南市龍崎區龍和社區、七股區篤加社區、鹽水區竹埔社區、新化區礁坑社區、七股區樹林社區、官田區官田社區及龍崎區牛埔社區，從駐村過程中瞭解農村、農民及農業，參與或協助社區公共事務，透過實作，讓學子有機會更親近農村並能有所回饋。

團隊總召公廣系三年級周仕昌提到，團隊經過多次社區拜訪與踏查研究，了解現況與困境，逐步寫出完整的駐村企劃案，希望能解決社區問題。」團隊副總召公廣系三年級蘇子恩說，能夠從零開始，構想企畫對社區的幫助是什麼，加上運用本科系專長，也讓大家能從競賽中更加進步，期許團隊都能順利完成目標，幫助社區。

連續辦理9年的「大專生農村洄游競賽」，希望年輕學子善用2個月暑假時間，實際進駐並體驗台灣農村社區，透過學生的創意、熱血，與社區夥伴共事，讓更多洄游種子因著對土地的使命感與愛護，共同創造永續富麗的農村。

(中時 )