大政治大爆卦-無色覺醒》高雄有淹水嗎？ 昔坐氣墊今腳踏實地 14:202019/07/03 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市昨天因大雷雨多處淹水。FB網友到處轉貼桃園淹大水照片，被封為全國不分區議員的桃園議員王浩宇首當其衝。 有網友狂酸要是高雄這樣淹早就成為全台頭條了，網友還暗諷稱桃園成功複製高雄經驗，還有人貼網友抱怨「可惡，韓國瑜團隊讓高雄人不能在家門口玩水了」。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #高雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇批韓要專注防疫 高市府4字回應 15:332019/06/29 政治 勞保局高雄市辦事處搬新家 04:102019/06/30 《旺來報》 首席萊茵攜手高雄觀光協會 助攻醫美觀光產業 14:292019/06/30 財經 大政治大爆卦-無色覺醒》千軍萬馬來風城 韓國瑜封關前造勢 14:092019/06/30 政治 醫療觀光增4成 業者加碼投資 04:102019/07/01 地方新聞 《傳產》高雄H1移轉棟數增2成，居六都之冠 15:402019/07/01 財經 高雄的未來不是夢 04:102019/07/02 論壇廣場 李鴻源直指清疏箱涵 當務之急 04:102019/07/02 政治要聞 《傳產》台南、高雄房市來勁，H1南台灣買氣旺 08:012019/07/02 財經 7／6韓家軍旅遊令！網竟打算出這招 14:062019/07/03 政治 政治熱門新聞 高雄有淹水嗎？在地人曝真相網樂翻 - 政治 陸拳王下戰帖 館長開出場費：1千萬美元 - 政治 動向成謎！他爆王金平竟在盤算這… - 政治 桃園淹大水汪洋一片 網友呼喊王浩宇 - 政治 詹江村號召貼桃園淹水照 讓高雄人知不淹多幸福 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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