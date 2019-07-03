桃園市昨天因大雷雨多處淹水。FB網友到處轉貼桃園淹大水照片，被封為全國不分區議員的桃園議員王浩宇首當其衝。

有網友狂酸要是高雄這樣淹早就成為全台頭條了，網友還暗諷稱桃園成功複製高雄經驗，還有人貼網友抱怨「可惡，韓國瑜團隊讓高雄人不能在家門口玩水了」。

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(中時電子報)