37歲女星謝忻上月爆出在車邊激吻已婚男星阿翔，男主角至今已開過兩次道歉記者會，而謝忻則是全面神隱，今(3日)被周刊直擊私下到恩師黃義雄（寇桑）墓園祭拜，隨後謝忻又獨自開車到中山北路的一家診所，據知該醫院主打減肥和內分泌問題，推測謝忻這陣子疑因心事重重，內分泌失調才就醫。

謝忻上月中爆出成為阿翔和老婆Grace之間的小三，阿翔第一時間不認，稱兩人只是友情，之後才在搭檔浩子陪伴下出面認了這幾個月和謝忻走得近，他決心挽回家庭，宣布和謝忻斷了聯繫，上週還被目擊阿翔帶著老婆到澳門旅遊修補感情。

而謝忻傳出，第一時間本有意和阿翔一起開記者會說明，之後被公司勸退，使她只好一路從台中哭回台北，今《鏡周刊》報導，謝忻上月底祭拜完黃義雄後，便開車到中山北路的一間專看減重與內分泌的診所看病，而謝忻因此風波已消瘦不少，猜測她應是代謝、內分泌出問題，才不得不在這非常時期現身就醫。

(中時電子報)