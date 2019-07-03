今年第四號颱風「木恩MUN」7月2日晚間8點生成，今天（3日）凌晨0點45分左右在海南省萬寧市和樂鎮沿海登陸，中心附近最大風力8級，成為今年登陸大陸的第1個颱風。受到「木恩」影響，海南、廣東、廣西、福建、浙江等地有中到大雨，部分地區有暴雨，局地有大暴雨。

登陸海南後，颱風中心以每小時15公里左右的速度向西北方向移動，下午穿過白沙、昌江和儋州等市縣，進入北部灣海面，趨向越南北部。

大陸中央氣象台今早10點發布颱風藍色預警，指今天上午9點「木恩」中心位置是在於海南省白沙縣境內，最大風力達8級，中午進入北部灣海面。今天下午2點到明天下午2點，海南、廣東、廣西等部分地區將有大風和大暴雨；南海大部海域及西沙群島、中沙群島、北部灣、瓊州海峽、海南島沿海、廣東西部沿海、廣西沿海將有6至7級大風，其中海南島沿海、北部灣的風力有8級，陣風可達9至10級。

(旺報 )