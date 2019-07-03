大陸著名拳擊、泰拳雙料冠軍練喻軒嗆館長並揚言挑戰稱「一回合還站著就算你贏」。館長在臉書直播當中，把單挑價碼價降至500萬台幣。但館長剛又改口，在臉書發文「小兄弟我們來一場，一毛錢都不收。」(館長臉書截圖)

台灣網紅「館長」陳之漢近期向大陸爆粗口並嗆聲「有種現在打過來」，中國大陸著名拳擊、泰拳雙料冠軍練喻軒嗆館長並揚言挑戰稱「一回合還站著就算你贏」。館長事後也開直播回應，他是一年營業額5億的老闆，先開價1千萬美金出場費，後來又在臉書直播當中，把單挑價碼價降至500萬台幣。但館長剛又改口，在臉書發文「小兄弟我們來一場，一毛錢都不收。」

館長方才又開直播說，練喻軒以前是他的粉絲，現在是認為館長欺負他的國家、國人、黨。又被朋友笑他支持「台獨狗」面子掛不住才跳出來。館長說所以這不是體育交流、武術交流，已經是政治問題。

館長在直播中十分不忿練喻軒嗆他「不值五百萬」，並說他親自跟練談已經是很有誠信，他底下30幾個經理，他很忙，根本輪不到他去跟練談。他接一場游戲代言也是500萬，他接這個還得丟下工作去練習累多了。館長說，他的產值就是很高，500萬還是少的。但對方卻說他只值一千塊，讓館長十分氣憤，認為每個人都來搞這招還得了，他工作這麼忙。

但館長直播完1小時多後，又在臉書發文「想一想也好久沒有打比賽了，不然就一次吧！打吧排個時間小兄弟我們來一場，一毛錢都不收。」

(中時電子報)