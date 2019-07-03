中國大陸人氣女神楊冪去年底宣布與男星劉愷威離婚，5年夫妻情宣告終結，女兒「小糯米」則仍由雙方共同撫養，而成了單親媽媽的楊冪，人氣並未消退，除活動邀約外，還接拍新戲，然人紅是非多，昨有網友貼出「楊冪行程」，爆料她拍戲期間頻繁請假，賺外快撈金，楊冪方面聞言後疾速出面，認有請假情事，但一切合乎合約規定。

楊冪離婚全心投入演藝工作，更加積極賺錢養孩子，昨有網友曝光一份「楊冪行程」，爆料她新戲《暴風眼》開鏡才3個月，她就請假42天外出撈金，只在劇組待了50天時間，而今楊冪透過所屬嘉行傳媒回應《新浪娛樂》，澄清雖有請假，但都是以劇組需求及拍戲工作為第一優先，劇組沒拍攝楊冪戲份的時間，她才劇組同意下請假外出工作。

楊冪方面否認「頻繁請假外出撈金」傳聞，表示請假42天的說法太過誇大，不是事實，解釋楊冪會離開劇組外出，一來為參加的影視節目做宣傳，不然就是去履行新戲開機前早簽訂的工作合約，而這些都在跟《暴風眼》劇組告知，並且於簽訂的合約上註明清楚，請假也是合乎規定，因此駁斥「撈金說」並非事實。

(中時電子報)