快艇剛以3年4000萬美元留下貝弗利的消息傳出後，當事人立刻在《The Jump》節目上自曝他是自願降薪1千萬美元留在快艇的。
貝弗利表示，國王願意給他3年5000萬美元的合約，但他在仔細考量過後還是接受了快艇提出的3年4000萬美元合約。
貝弗利強調，他願意留在快艇的主要因素在於這裡有路威廉斯以及哈瑞爾兩位好兄弟，這份情誼值得讓他放棄1000萬美元。
(中時電子報)
快艇剛以3年4000萬美元留下貝弗利的消息傳出後，當事人立刻在《The Jump》節目上自曝他是自願降薪1千萬美元留在快艇的。
貝弗利表示，國王願意給他3年5000萬美元的合約，但他在仔細考量過後還是接受了快艇提出的3年4000萬美元合約。
貝弗利強調，他願意留在快艇的主要因素在於這裡有路威廉斯以及哈瑞爾兩位好兄弟，這份情誼值得讓他放棄1000萬美元。
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