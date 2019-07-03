夏令營還透過騎鐵馬方式，深入休閒農業景點進行小旅行。（陳世宗翻攝）

四健會是台中各區農會培養青年投入農業的組織，為讓四健會的青少年更加認識農業，農業局輔導台中市農會3、4日在石岡、東勢、和平區舉辦「四健食農夏令營」；以「身騎鐵馬X走跳農村」為主題，安排農業體驗、農業操作、營隊闖關尋寶競賽、農業鑑別競賽等活動，希望增加青少年對農業的興趣。

農業局表示，這次活動為2天1夜，共有台中轄下22個地區農會、130名四健會員們參加；透過騎鐵馬方式，深入休閒農業景點進行小旅行，也安排農業觀摩讓會員們交流切磋農業技術，增進農業常識。

農業局長蔡精強指出，四健會過去培育無數優秀的農業青年，對於提升農事技能及推動食農教育皆有相當貢獻，其成員是農業種子軍、未來農業傳承者；期望藉由「四健食農夏令營」的活動，凝聚台中各地四健會成員的情感，帶動農業發展。

今天活動現場也宣傳將於7月10日至8月18日舉行的首屆台中購物節，活動期間在台中購物滿500元並上網登錄發票，即可參與抽獎，有機會抽中千萬精品豪宅、汽車、總統套房住宿、時尚電動機車等大獎，歡迎共襄盛舉，活動詳細說明請上網站 http：／／www.taichungshopping.tw／ 查詢。

(中時 )