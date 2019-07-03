民進黨主席卓榮泰2日拜訪美國「共和黨全國委員會」，會見共和黨共同主席湯米‧希克斯（Tommy Hicks），對於美國智庫學者高度關心的假訊息議題，卓榮泰強調，台灣目前所遭受到的資安攻擊和不實訊息攻擊，都名列世界之冠，已成為中國干預民主政治的試驗場，台灣必須和美國等理念相近的民主國家互相交流經驗，透過技術、法律面向互相協助，共同面對假訊息的挑戰；相信台灣藉由分享自身經驗，將為國際民主陣營做出貢獻。

此外，訪團於7月1日至2日期間亦拜會華府跨黨派重要智庫，包括「2049計劃研究所」、「亞洲集團」、「共和黨國際研究院」、「全球台灣研究中心」，並與「布魯金斯研究院」資深研究員卜睿哲等學者專家進行交流。

卓榮泰強調，台灣位於「印太戰略」的最前線，近年來台灣的民主政治面臨外在與內部的威脅，選舉過程中甚至受到假訊息干預與媒體滲透；本次來到華府，來到世界民主陣營的大本營，希望將台灣的經驗分享給國際社會，同時將國際社會支持的聲浪帶回台灣。台灣希望能與美國等理念相近的民主國家，在法制與技術層面進行合作交流，共同守護自由民主人權價值。

卓榮泰表示，目前台灣的執政團隊已經大幅提高回應假訊息的反應速度，並且已經對防治假新聞提出十二個修法草案，其中五個已經通過，針對災害防救、農產品資訊、核災等具體議題，提高罰則嚴懲不實訊息。未來執政團隊也將推動「外國代理人登記制度」以及「國安五法」等法案修訂，用民主法制來守護自由。

另外，卓榮泰表示非常感謝美國友人近年來跨黨派的支持，以具體法案為台灣爭取國際空間，讓台美關係在產業經貿、國防安全等面向都有正面的進展；包括《台灣旅行法》、《台灣保證法》、《亞洲再保證法》與近期參議院通過的《國防授權法》，在在見證台美之間深厚的友誼。未來也相信台美雙方的努力下，將持續鞏固雙邊關係。

卓榮泰強調，香港的情勢在台灣引發高度關注，「反送中」運動凸顯香港主權移交22年後，香港民眾已經徹底不信任「一國兩制」，台灣社會大眾關注香港的發展除了基於自由民主價值，更因為台灣與香港有可能面臨同樣的處境。

卓榮泰說，蔡總統的兩岸政策秉持不挑釁的態度，並避免任何意外造成區域情勢的不穩定；但同時中國也不應懷疑台灣人民捍衛主權的決心。台灣對於維護兩岸關係的善意與承諾不變，但也絕不在壓力下低頭；台灣有捍衛自由民主人權價值的決心，也希望美國等理念相近的民主國家，持續對台灣表達支持。

(中時 )