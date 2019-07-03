推動罷韓的公民割草行動6日要借高雄駁二藝術特區舉辦活動，被高市府文化局以藝術特區不接受政治活動婉拒，引來綠營炮轟「一言堂」；觀光局長潘恆旭臉書PO文說明。(劉宥廷翻攝)

推動罷韓的公民割草行動6日要借高雄駁二藝術特區舉辦活動，被高市府文化局以藝術特區不接受政治活動婉拒，引來綠營炮轟「一言堂」；觀光局長潘恆旭臉書PO文，請教前文化局長尹立，難道不知道文化局的駁二不能申請政治活動嗎？「還是你就是橫行無阻？」也有網友點出這規定是陳菊時代制定的，割草有意見請找前朝。

文化局指出，公民割草行動申請7月6日下午使用駁二Ｂ10倉庫辦理「高雄明日市民論壇」，經檢視主辦單位提供企劃書，除邀請政治人物外，活動內容並包含發放罷免小卡等活動，屬政治活動無誤。

文化局依高市府文化局駁二藝術特區管理注意事項第三點，「駁二本特區僅提供藝文、文創相關團體活動、問券申請；政治、宗教等相關活動，恕不接受申請。」未同意該項活動申請。文化局依法依規定拒絕，卻遭來綠營及割草行動等團體認為是限制言論，引方正反網友論戰。

不少網友認為，駁二的規定又不是韓國瑜上任後才制定的，這是陳菊時代就有的，有任意見可找前朝。就連觀光局長潘恆旭也臉書PO文請教前文化局長尹立，若不依法依規定，不就是橫行無阻。

(中時 )