108大學指定科目考試地理科登場，高中地理教師群認為，今年許多題目與國際情勢發展有關，其中包含卡達與周邊國家爭議、衣索比亞政局與經濟發展以及大陸「一帶一路」戰略皆成為考題，代表著命題老師要學生更關注國際經濟發展。

麗山高中地理教師廖偉國表示，今年有許多題目必須關心國際情勢的發展，如第2題卡達與周邊國家的爭議，或是第7題中美洲尼加拉瓜新運河對周圍國家和航運帶來的影響，以及第24、25題衣索比亞政治穩定帶來經濟的持續發展，促進外國進一步投資，還有第19、20題非洲肯亞花卉供應歐等相關議題。以往有關非洲的題目都侷限於負面有關疾病、難民、飢荒等議題，今年則較關注於非洲經濟發展的前景，第35題則是大陸「一帶一路」經濟戰略。

廖偉國提到，本年度的試題難易度適中。而在題型部分，圖表題與照片題合佔68％，較去年60％增加4題；長文題26％較去年12％呈現明顯增加趨勢，配合12年國教素養題型導向，應該也會是未來趨勢。

廖偉國指出，相對於去年的題型，今年的時事題較多，包括選擇題第2、17題，第2題卡達的自然環境及和鄰近阿拉伯國家出現的緊張關係，第17題則以台北市內湖科技園區的交通尖峰時刻的壅塞問題，作為都市問題的出題內容。與新南向政策相關，東南亞的題目則有3題，其中為第4題談泰國的汽車產業，第36與38題談東南亞的農業對空氣污染的影響。

廖偉國也說，今年指考地理有部分題意不清的問題，像是第15題考開發中與已開發國家總人口，有關都市人口與鄉村人口比例與變化的概念，學生必須知道已開發國家的總人數比開發中少，不然很難選出正確答案。另外則是第3題圖1的標示甲、乙兩次降雨事件，但圖中呈現的降雨事件標示會讓人無法清楚呈現出降雨延時的狀況。

南湖高中地理教師林靜怡認為，非選擇題第1題考素養命題的攫取資訊能力，是針對未來考試的趨勢之一。非選擇題第三題的第3小題有關貨幣貶值的議題，屬於考題的最高層次，學生必須理解相關議題後提出可能影響的概念。

(旺報 )