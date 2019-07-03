郭書瑤（瑤瑤）和小5歲的王以綸因合作偶像劇《稍息立正我愛你》假戲真做，2018年4月被拍到在計程車上激情喇舌後，她大方認愛。不過小兩口長期談遠距離戀愛、聚少離多，交往1年多後，竟傳出分手消息，不但雙方取消IG追蹤，瑤瑤近來也接連貼出包括「什麼都是假的」等許多意有所指且心事重重的文章，情變之說甚囂塵上。對此，瑤瑤也透過經紀公司做出回應，表示「謝謝關心」。

郭書瑤和王以綸因拍戲而相識相戀。（取材臉書）

郭書瑤2個月前出席活動時，曾被問及是否分手，當時她表示「很好啊，謝謝大家」，但也理性坦言距離的確是問題，但也因此更珍惜相處的時間。然而她從六月中開始，接連在微博發出多篇意有所指的文章，「那些習以為常的，失去了才知道要珍惜。有些執著不放的，失去了才知道能自在」、「唯有坦承，才能得到真正的信任，即便傷人，也才會有好的可能。誠實的對待自己吧！不然說什麼都是假的」、「如果你喜歡被人喜歡，而去傷害真正愛你的人，就不要怕失去真愛。誰都喜歡被喜歡，但我們該學習，更真的愛人」、「萬物皆有限期，沒有什麼能永遠在一起，也沒有什麼是分不開的，唯有真愛不會消失」，字句間疑似吐露情變難過心情。

郭書瑤和王以綸因拍戲而相識相戀。（取材臉書）

經紀公司表示，不太干涉藝人的私人感情，但轉達媒體關心此事時，瑤瑤僅回：「謝謝關心！」由於她過去與公司的默契一向是感情問題由她自己來回應，她4日將有公開活動，以她過去回應戀情態度大多大方坦承慣例來看，明天將會親上火線，是否真的情逝應會有答案。

郭書瑤和王以綸因拍戲而相識相戀。（取材臉書）

郭書瑤和王以綸因拍戲而相識相戀。（取材臉書）

(中時 )