新北市政府3日舉辦「友善經費報支環境作業成果研討會」，由秘書長林祐賢揭幕表示，市府長年致力簡化經費報支作業程序，提升行政效率，力求簡政便民，其中「友善經費報支環境計畫」榮獲行政院主計總處主計業務創新變革精進甲等獎，透過研討會幫助同仁了解機關實作方式，共創精進、簡化的作業參考基礎。

新北市主計處就市府整體友善經費報支環境計畫，說明具體作為及成果，例如自2017年起，針對經費報支不友善的原因，採取3階段方式逐步改善，透過主計處及各機關共同努力，目前整體各項經費報支項目，平均所需付款日數已較計畫推動前大幅下降26.67％，成效顯著。

新北市工務局、農業局、交通局、社會局及教育局，也分別說明因應機關業務特性，所推動的經費報支簡化方式，包括工務局的工程請款縮減審核流程，讓請款縮短30至60天，農業局的簡化表單作為幫助請款縮短4至7天、交通局善用款項支付的作為致復康巴士委託營運公司，請款縮短15至30天，社會局的專業團隊協助申請報支作業，讓民眾申請輔具縮短50至56天、教育局對補助學校作業流程的簡化，更讓各校校長都給予好評。

此外，各單位也邀請廠商與民眾在影片中現身說法，並請校長親臨現場，分享教育局縮短學校請短時效，感受到切身受惠的感想，見證市府經費報支的簡化作業與便民成效。

主計處處長鄭瑞表示，除了勉勵與各機關同仁持續精進簡化經費報支作業，也期盼同仁一起完成計畫的最後一哩路，主計處未來也將更努力不懈的協助各機關，達到簡政便民、積極興利的目標。

(中時 )