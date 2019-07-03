黃曉明親上火線回應網友。（圖／翻攝自黃曉明微博）

去年底楊冪和劉愷威抵不過外界唱衰，結束5年婚姻，上月范冰冰和李晨又鬆口證實分手，不少網友熱議黃曉明和Angelababy（Baby）最近互動疏離，昨(2日)更傳出即將「官宣」離婚，工作人員否認後，今下午黃曉明突然在微博留言回覆網友，用「我也喜歡」4字宣告和Baby感情不變。

回憶黃曉明與Baby戀情之路轟轟烈烈，兩人2014年在女方生日公開戀情，黃曉明砸錢為Baby送上藍寶堅尼當生日禮物，隔年兩人曬出結婚證宣布結婚，同年舉行世紀婚禮，賓客人數眾多號稱有「半個演藝圈」，2017年兩人生下一子小海綿，升格為一家三口。

去年范冰冰因逃稅風波重創事業，黃曉明和Baby就傳出疑因稅務問題低調離婚，但被否認，昨又傳出將公開離婚，工作人員則指是假消息，今下午黃曉明發文宣傳新片《烈火英雄》，許多網友更關心兩人婚姻，說：「喜歡你andbaby！」沒想到黃曉明親自留言：「謝謝❤️，我也喜歡baby」，暗示和老婆關係甜蜜，其他網友說：「希望Baby姐和曉明哥好好的幸福一輩子啊」、「評論裡那些刷存在感的滾蛋好嗎，我哥和我姐還有小海綿非常幸福」、「厲害了，被翻牌了」、「人家好好的，一天沒事幹就盼著人家離婚」。

(中時電子報)