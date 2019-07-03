台北市長柯文哲今（7/3）天上午11時半左右抵達上海，針對此行是否將在明（7/4）日雙城論壇上或後（7/5）天會見國台辦主任劉結一時，會作出對於兩岸關係的新表述，柯文哲四兩撥千金答道「明天的事明天再煩惱、後天的事後天在煩惱，大家繼續看下去就好」。

柯文哲上午抵達上海，由上海市副市長宗明、上海台辦主任李文輝前來接機，隨後便直奔浙江洋山港深水港，聽取「長三角簡報」，引發有意將雙城論壇由城市交流擴大打造成為長三角與北台灣的區域合作交流平台聯想，也相當程度說明柯文哲有意參選總統大位的雄心。柯文哲在參訪完接受媒體聯訪時表示，這次行程公開且「客隨主便」，都是按照大陸方面安排。

柯文哲到了大陸之後，談話顯得謹慎小心。針對詢問之前對兩岸關係的表態，是否擔心此行會有政治效應？他說，不是每次出訪都這樣嗎？他沒有特別表態，去美國、去日本部也這樣，大家都會問去美國幹什麼？去日本幹什麼？到大陸自然也會被問去大陸要幹什麼？

(旺報 )