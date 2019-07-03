又見恐佈情人。陳姓男子因為莊姓前女友不願復合，出口恫嚇「你很愛漂亮嗎！那我把妳弄醜」，先出手毆打，再剪下和割斷莊女頭髮，並阻止莊女離開求救，強迫莊女和他一起回家，幸好莊女在停車場趁陳不注意掙脫離開，向大樓警衛求救，警方據報將陳移送檢方偵查起訴。案經台北地院審結，陳認罪並賠償莊女和解，法官依恐嚇、妨害自由等罪，判陳拘役70日，可易科罰金7萬元。

判決指出，陳男2017年11月25日凌晨，到莊姓前女友位於北市中山區住處，要求和莊女復合重新交往被拒絕，一氣之下就恐嚇「你很愛漂亮嗎！那我把妳弄醜」，然後拿出剪刀及小刀，剪下和割斷莊女頭髮，並劃傷莊女頭皮和手指；陳見莊女要離開，竟出拳毆打莊女胸部，還動嘴咬傷對方脖子，脅迫莊女若和他一起回去就不再傷害。

莊女被迫和陳一起回去，在住處大樓停車場剛好遇見蔡姓警衛，就趁機掙脫陳男向蔡求救，才脫離陳的掌控，警方接獲報案將陳移送法辦。

(中時 )