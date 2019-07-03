吳小姐接受胃內施打肉毒桿菌，5個月內減24公斤，腰圍從99公分降至83公分，衣服小2尺碼，穿上短裙重拾青春與自信，擺脫「阿嬸」級。（張妍溱翻攝）

5個月內減24公斤，腰圍從99公分降至83公分，衣服小2尺碼。（張妍溱翻攝）

減重在台灣已蔚為風潮，中國醫藥大學附設醫院推出「胃鏡減重」，在肥胖患者胃內施打肉毒桿菌，降低飢餓感進而減重；45歲吳小姐無法克制食慾，體重難下降，並罹患糖尿病前期、高血脂與脂肪肝。接受胃內肉毒桿菌注射，不到半年減掉24公斤，擺脫大嬸味打造女神氣場。

醫院指出，45歲吳小姐生完小孩當媽媽後，常扮演撿吃剩菜剩飯角色，身材逐漸走樣，今年2月接受胃內肉毒桿菌注射，5個月內體重從原本96公斤減至72公斤，腰圍從99公分降至83公分，衣服小2尺碼，穿上短裙重拾青春與自信，擺脫「阿嬸」級。

中國附醫國際代謝形體醫學中心劉家嘉說，肉毒桿菌施打在胃部正確部位與使用正確劑量，改變人體腸胃道賀爾蒙並延緩胃排空時間，減少飢餓素與促進飽足腸泌素GLP–1分泌，使飢餓感能下降、飽足感上升。

劉家嘉表示，破百例患者經胃內注射肉毒桿菌可抑制食慾與食量，注射1次有效期大約6個月，注射後首日可能有輕微胃痙攣現象，甚至有些發生有胃部輕微刺痛感。肉毒桿菌素屬神經毒素，呼籲特殊疾病患者，不建議在胃內施打肉毒桿菌，仍須專業胃鏡減重醫師評估。

(中時 )