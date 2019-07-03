澳洲一名男子在去年的聖誕派對上在朋友起鬨下抓了一隻壁虎直接吞下肚，沒想到事後好幾天內他不斷嘔吐綠色的汁液，短短十幾天器官衰竭死亡。

35歲的道威爾（David Dowell）去年底在朋友的聖誕派對上，因為嬉鬧吞下一隻野生壁虎，沒想到後來他身體不是嘔吐綠色膽汁，尿液也呈現黑色的，整個肚子腫脹的像懷孕六個月。

他被診斷出患有沙門氏菌感染。沙門氏菌是一種影響腸道的食源性疾病。根據醫生的說法，它會導致噁心，嘔吐，腹部絞痛，腹瀉，並且在某些情況下會導致死亡。

家人難過的表示，道威爾還有3名年幼的女兒，妻子如今要面對這樣的事情感到相當難過，這一切都來的太快，大家都很震驚。」而他的家人認為醫院並未及時幫道威爾動手術，道威爾的肺部和胃部開始出現不明液體且睪丸已經腫的跟葡萄柚一樣大，醫師卻說這些流出的液體是「正常現象」，希望院方可以給個合理的解釋。

(中時電子報)