朱姓老闆娘（圖中）強推夏日限定「芒果布丁牛奶冰」，現切芒果大塊切片，整碗吃起來很有飽足感。（張妍溱攝）

炎炎夏日，來1碗大碗公「芒果布丁牛奶冰」，消暑清涼；台中市太平區鄰近勤益科大的1家冰店，主打大碗公冰品，招牌「芒果布丁牛奶冰」，有當季新鮮芒果加上布丁，食材冰品重量破千公克，芒果品質優良、現點現切。

「開賣囉！」每年4月至9月是香甜芒果盛產季節，冰店朱姓老闆娘製作夏日限定「芒果布丁牛奶冰」，現切芒果大塊切片，整碗吃起來很有飽足感，特採台南玉井小農所栽種的金煌品種，芒果香氣十足、果肉細緻綿密。

這碗大碗公「芒果布丁牛奶冰」，容器足足是湯碗2倍大，滿滿現切的金黃芒果及Q彈布丁鋪在剉冰上，隨冰澆淋的煉乳，光看就讓人大呼過癮，消費者大讚芒果配上布丁，創新口味、別具風味。

朱姓老闆娘說，大碗公「芒果布丁牛奶冰」，份量約2人左右，可用小盤分食；靠近學區及坪林森林公園，吸納不同客群，8年下來，培養不少死忠「冰粉」，不用跑到台南也能吃到玉井金煌芒果，讓饕客們覺得揪甘心。

店名：大碗公冰品

地址：台中市太平區中山路一段226號

營業時間：周一至周四11：00–22：00

周五至周六10：30–22：30

周日10：30–22：00

店休：每年2月

電話：04–23939055

芒果布丁牛奶冰售價：80元

(中時 )