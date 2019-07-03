蔡英文總統在臉書發文宣稱，有參選人批評她「不是男人」，並稱這是對女性的「人身攻擊」。對此新黨在臉書回稱，根本沒有參選人批評她「不是男人」。新黨參選人楊世光說自己是男人，這是事實，絕非「假新聞」。

新黨表示，是統？是獨？就跟自己是男、是女一樣，說清楚有這麼難嗎？這是新黨參選人對各黨參選人的挑戰，包括蔡女士。很欣慰，沒有下一代的蔡女士，也承認自己對年輕爸媽的照顧可能不夠，可受公評。沒有下一代的蔡女士，從未承受過學貸、房貸的蔡女士，更不曾經歷職場冷暖、他人臉色的千金小姐蔡女士，能否感受與我們同樣的「溫度」，當然也可受公評。

新黨指出，民進黨婦女部的分析，將新黨參選人是男人、是統派的自我介紹，解讀為男人等於進步，女人等於貶義。是統還是獨，這是各人主張的宣示，大家公平競爭，不要遮掩，無關褒貶。尊重民進黨婦女部，將統派等同進步的解讀。

新黨表示，很遺憾蔡女士對新黨參選人當選要將她繩之以法的承諾，沒有正面回應。倒是時代力量發言公允，主張各種意見都能提出，民主競爭選民決定。「我們對此表示肯定，也呼籲國民黨參選人應該表態，是否當選也願意依法追究蔡英文違憲違法的責任，給人民一個交代？」

(中時 )