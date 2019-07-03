公務員懲戒委員會2日審理「管中閔違法兼職案」，管發表聲明「希望我是遭受這些政治迫害的最後一人」，高雄市長韓國瑜昨晚力挺管，並痛批「今天的台灣，沒有民主自由，沒有公平正義，只有一個順我者昌、逆我者亡的綠色執政，只有一群以民主進步之名、行專制退步之實的國之妖孽」。對此，自由作家洛杉基直言，除了非台大畢業的韓國瑜願挺身而出，其台大畢業的黨國大老，竟沒人敢站出來痛罵蔡政府無法無天。

「我是台灣人，我們不能再沉默」，韓國瑜昨在臉書發文表示，在電視上看到管中閔落寞卻堅毅的身影時，他覺得台灣引以為傲的民主自由又有一塊角落轟然塌陷，他也走過和管中閔一樣的路，被一群喝著納稅人的血、吃著反對者的肉的豺狼虎豹起而攻之，最可怕的是，許多才德兼備的治國人才都在這些豺狼虎豹的利爪中埋沒退場，整個台灣在這些豺狼虎豹的手上停滯虛耗。

韓國瑜呼籲大家站出來，為這個不願同流合汙、不屈服強權的台大校長發聲，不只是為了台灣的校園民主、司法正義、民主自由，「更是為了有一天當你擋了這些豺狼虎豹的財路而被窮追猛打的時候，也會有2300萬人為了你站出來發聲」。

對此，洛杉基在臉書表示，民進黨卡管、拔管不成，現在準備公審來羞辱管校長。他說令人驚訝的是，除了非台大畢業的韓國瑜看不下去，願意挺身而出，為管校長發聲之外，其他幾個台大畢業的黨國大老，竟然沒有一個人敢站出來痛罵蔡政府無法無天！他直言，難道阻止民進黨把黑手伸進校園，干涉學術自由，是韓一個人的事嗎？「國民黨大老們，可以袖手旁觀、試圖不沾鍋嗎？」

(中時電子報)