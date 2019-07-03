中職》桃猿下午4時開記者會 宣布轉賣事宜 15:032019/07/03 中時電子報 李弘斌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃猿今天下午4時召開記者會宣布轉賣事宜。（資料照／桃猿提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上月底甫拿下中職上半季冠軍的Lamigo桃猿隊，今天驚傳將轉賣脫手。據了解，領隊劉玠廷上周已告知球團高層相關決定，今天下午1時也提早集合球隊，告訴球員。至於轉賣的相關事宜，劉玠廷下午4時將於中職聯盟召開記者會，正式對外宣布及說明。 (中時電子報) #中職 #桃猿 #桃猿轉賣 #劉玠廷 也許您會感興趣 推薦閱讀 中職》朱育賢狂敲半季第21轟 追平中職紀錄 18:212019/06/29 體育 中職》朱育賢敲半季第22轟 破中職30年紀錄 20:172019/06/29 體育 中職》半季22轟刷新紀錄 朱育賢領猿痛擊悍將 21:012019/06/29 體育 中職》朱育賢三破紀錄 洪總狂誇：無法挑剔 21:312019/06/29 體育 鮮肉搶進中職 誰能龍登狀元 04:102019/06/30 運動天地 中職》柏納帝那遭解約 桃猿補上冠猛 16:352019/06/30 體育 中職》上半季才封王 桃猿拋轉賣震撼彈 10:562019/07/03 體育 中職》5冠桃猿求售 能破興農牛5.27億紀錄？ 11:452019/07/03 體育 中職》金控大戰升級 新光接手桃猿機會高 11:582019/07/03 體育 中職》桃猿領隊寫信敬親愛的十號隊友 13:272019/07/03 體育 體育熱門新聞 NBA》昔日灌籃冠軍加盟 勇士再添戰力 - 體育 NBA》可愛周末宣布動向 湖人沒有優勢 - 體育 中職》接手桃猿？新光金說話了 - 體育 NBA》勇士名宿不解杜蘭特為什麼離開 - 體育 NBA》伊戈達拉盼灰熊買斷合約再加盟湖人 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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