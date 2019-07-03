上月底甫拿下中職上半季冠軍的Lamigo桃猿隊，今天驚傳將轉賣脫手。據了解，領隊劉玠廷上周已告知球團高層相關決定，今天下午1時也提早集合球隊，告訴球員。至於轉賣的相關事宜，劉玠廷下午4時將於中職聯盟召開記者會，正式對外宣布及說明。

(中時電子報)