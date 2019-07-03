2017年日本神奈川驚爆連環殺人分屍命案，一間公寓被搜出9顆人頭及遭肢解的屍塊和骨骸，震驚日本社會。如今這間「分屍」公寓再度出租，新房客不但不害怕，還盛讚新居「便宜又安靜」。

2017年10月，東京都八王子市1名23歲女子在推特上寫「想找到可以一起自殺的人」後，失去蹤影。日本警方追查這名女子下落，發現她曾與27歲無業男子白石隆浩碰面，警方到神奈川縣座間市白石家中搜查時，竟在保冰桶內發現人頭及屍塊，最後共起出9具屍體，其中有8名女性和1名男性。

這起案件震驚日本社會，那間兩層木造公寓2樓也被視為「凶宅」。不過據日本媒體報導，這間公寓最近有了新房客，新房客表示，租金加上公共管理費1個月才1萬1000日圓(約台幣3184元)，算上押金和禮金等費用，只要6萬日圓(約台幣1萬7000元)就能入住，「這麼便宜的公寓還是第一次看到」。

此外，案件發生時，他人在國外，最近才得知這起命案。有朋友勸他不要住，「但對我來說，房租便宜、沒有噪音吵雜，才是最重要的，現在這個地方安靜又舒適，覺得很滿意」。

被問到是否遇到靈異現象？新房客說廚房的燈會在關掉時不停閃爍，但檢查發現只是漏電而已。

(中時電子報)