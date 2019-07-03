基隆市政府官方LINE帳號上線近4年來，在傳遞市府相關活動及各項災害訊息上發揮很大功能，為提供市民朋友更方便、更即時的服務，市府LINE近來再推出「關鍵字回應訊息」功能，不再只是單向傳遞訊息，民眾查詢各項市政業務更加便利。

行政處新聞科指出，市府以往都是透過LINE平台推播給訂閱者，利用這個平台把訊息立即傳遞給所有加入官方帳號的市民，民眾只要使用智慧型手機、平板或電腦，手指按一下就可以連結到相關活動的網址。

新聞科表示，為了讓民眾更方便查詢市政相關資訊，市府經過數月規畫，即日起開放「回應模式」中的「關鍵字回應訊息」，不再只是市府對訂閱者的單向傳遞訊息，民眾也可以藉由「回應模式」中的「關鍵字回應訊息」，初步提供民眾簡要內容或聯絡窗口電話，讓民眾增加一項諮詢的管道。

新聞科舉例，民眾在官方LINE輸入「樂齡」、「圓夢貸款」、「假牙」、「志工」、「育兒津貼」、「旅遊」、「補習班」等，便可立即收到市府各相關單位的窗口電話、地址或網站等訊息回覆，讓民眾方便獲知想要查詢的資訊。

(中時 )