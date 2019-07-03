桃園淹大水，議員王浩宇昨日在臉書發文。(王浩宇臉書)

桃園淹大水，議員王浩宇昨日在臉書發文，網友在底下留言。(王浩宇臉書)

桃園市昨天因大雷雨，多處淹水30公分，災情通報141件，災情十分慘重。許多網友呼喚暱稱全國不分區議員的桃園議員王浩宇，他本人昨也在臉書發文稱，就算是日本這樣排水系統完善的國家，這樣的暴雨都很難不會造成淹水，更何況是過去排水設計標準較低的台灣，真的很不欣賞韓粉毫無建設性的洗版動作。網友在下方留言「我們高雄雨也超大，但這次沒淹水了耶!果然還是我們韓市長用心，你們真的要好好檢討自己了。」

桃園淹大水，議員王浩宇昨日在臉書發文「下午的瞬間暴雨，讓桃園、新北許多地區淹水，雨量大到水利署特別發布＃淹水一級警戒，為了處理各位的問題，我的整個服務處都忙著協助民眾反映淹水及衍伸的交通問題，但韓粉不願意幫忙就算了，還不斷來洗版說我都不關心桃園，＃真的很不欣賞韓粉毫無建設性的洗版動作。」

王浩宇說「事實上，今天下午發生的是 ＃短時間高度集中的高強度降雨 瞬間強度達 ＃200年標準 ，而大溪、龍潭大最大時雨量更高達100mm，瞬間雨量還高於這幾天日本九州 ＃撤離百萬人 的暴雨。」

他認為「就算是日本這樣排水系統完善的國家，這樣的暴雨都很難不會造成淹水，更何況是過去排水設計標準較低的台灣，這幾年桃園市水務局都很努力在解決問題。針對今天淹水的部分，如果各位有需要幫忙的部分，也歡迎與我是中壢人聯絡，我們來協助 :)」

底下網友們留言「還是高雄人幸福有韓市長」、「桃園淹水了，快想辦法剪接變高雄，不然第一名市長很難看」、「這哪裡啊？桃園淹水就說即使日本排水系統完善也會，這麼偏袒~如果是高雄…做人真的不要這樣」、「說的好像很辛苦，但請問找出淹水的問題在那了嗎？能處理嗎？還會再淹嗎？」、「綠區丶綠處永遠兩套標準。這是老百姓賭懶的地方。高雄今天也連續下了好幾小時豪大雨，但沒淹水哦」、「快點調雲豹甲車啊啊，總統視察！真的不要傻傻的穿雨鞋視察，被蚊子叮到也許登革熱哦？」、「 桃園淹水...輕輕帶過，高雄淹水...大炮全開火力十足」、「這如果發生在高雄市，王先生不狂酸到爆是不會停止的」。

(中時電子報)