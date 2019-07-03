司改團體逼著主管機關制定的新「偵查不公開作業辦法」行政命令在6月15日施行以來，台灣治安宛如瞬間回到早期農業時代，警民謹從四維八德之道，社會充滿一片祥和，所有的刑案全都消失，外界批評，這根本就是要在選前替執政黨創造治安良好的假象，成為變相剝奪民眾知的權力的鴕鳥心態。

司改團體逼著主管機關制定的新「偵查不公開作業辦法」，對違反者施加懲處，使得檢警調如同驚弓之鳥，各單位看到此緊箍咒，根本一做二不休，完全今噤聲，發生刑案不能說，破獲刑案不能講，一切封鎖資訊，讓民眾隔絕在社會之外，只能透過網路獲取資訊及發聲。

檢警一手要杜絕假資訊，一手又逼著民眾冒著可能得到假資訊的風險去獲取自己所需的資訊，拿著保障當事人名譽及隱私權的名意當擋箭牌，將維護公眾安全利益放一邊。政府平常最喜歡放在嘴邊的「保障合法打擊非法」，難道就是透過封鎖消息粉飾太平，這豈是有為政府應有的作為。

從6月15日以來，治安單位與媒體間開始產生一股劍拔弩張詭異的氛圍，甚至不惜放話兵戎相見，一改過去融洽相處的模式。因為過去司法機關偵破各類大小刑案，偵辦單位莫不想方設法拜託媒體多發新聞，就是為了讓自己的績效讓大眾知悉，提振同仁士氣，甚至教育民眾各種犯罪防範手法。

即使發生刑案後廣為報導，至少偵辦單位還會保守的在可發佈新聞內說明偵辦進度，讓民眾感受到行動力。而意外事件發生，往往受到社會各界矚目，在管制範圍外，也會適度讓媒體進行採訪，這一切，都在6月15日之後改變。

警方目前完全實施「新三不政策」，也就是意外事件阻止採訪、刑案發生不說明、偵破案件不公開，不但自己將頭埋在沙裡，也完全將民眾矇在鼓裏。

各警政司法機關，每天大量的廣發各種暖心消息，包括協助老人回家、尋獲民眾遺失物、處理狗貓糾紛、疏導交通疏導移除路障、值勤日曬雨淋，民眾與警友致謝、社區治安座談、警局宣導會議、校園護童，甚至員警開辦減肥班等琳瑯滿目的溫馨小品。

這些作為，頓時讓民眾誤認為現在的警察是愛心媽媽還是樣版演員，幾乎都忘了警察的任務是打擊犯罪，試問?如此何以建立公權力的形象?

當檢警被「偵查不公開」這個緊箍咒困住，還自我無限上綱，自許遵守規定而封鎖各種消息之際，不得不就讓人聯想懷疑，是否因接近大選，在政治力介入下要塑造治安假象，陷民眾於危險不義當中。否則，就應該要勇於還給民眾知的權力，讓司法做完整攤在陽光下接受民眾的批評與掌聲，而不是一昧的作繭自縛。

(中時電子報)