桃園市空服員職業工會罷工進入14天，工會宣布預計5日從罷工棚步行到總統府，目前有120報名。（甘嘉雯攝）

桃園市空服員職業工會罷工進入14天，工會宣布預計5日從罷工棚步行到總統府，目前有120報名。（甘嘉雯攝）

對於領取三寶人數，長榮航空說約400人，不過桃園市空服員職業工會表示，截至目前為止為113人，罷工進入第14天，希望公司能夠趕緊協商，而不是只做一些小動作，如吃三寶飯；另外，工會監事黃蔓鈴、會員代表趙婕歡於下午2點宣布，將於5日從罷工棚步行到總統府，要蔡英文總統聽見空服員聲音，展現高強度行動。

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工會表示，希望公司不要只待在辦公室內一直想出一些分裂的小動作，至於吃三寶便當，工會也認為，這是公司在跟地勤說，現在空服員在做壞事，昨天協商好不容易有進展，感覺很不受尊重，「一直說要女兒回來，但似乎還讓女兒在曬太陽淋雨」。

長榮公司首席副總經理何慶生表示，三寶飯是長榮空廚準備，並沒有針對性，是廚師開單準備，工會無須過度解讀。

而2日第二次協商破局，空服員工會宣布，將進行高強度的行動，黃蔓鈴表示，「這是展現強烈意志」，預計5日從罷工棚走到總統府，目前報名人數約120人，詳細細節會進行討論，方案明天出爐，希望讓蔡英文總統聽見空服員的聲音。

(中時 )