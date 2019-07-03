快艇射手賈林納利受邀來台參加國泰三對三籃球賽決賽。(大漢行銷提供)

受到全台灣球迷引頸期盼的夏日籃球盛會「國泰NBA 3x」總決賽將於7月6、7月7日在信義香堤廣場盛大舉行，經過兩個月、六大區域預賽激烈廝殺，一般組、挑戰組以及高中組的晉級隊伍，都將全力以赴爭取NBA的圓夢之旅。今年國泰NBA 3x總決賽邀請到洛杉磯快艇球星賈林納利(Danilo Gallinari)及印第安那溜馬吉祥物Boomer站台，今天蓋里納利上午抵達台灣，準備展開5天的NBA 3x之旅。

賈林納利於家鄉義大利展開職業籃球生涯，2008年參與NBA選秀，紐約尼克以第一輪第6順位選中蓋里納利，生涯效力過尼克、金塊以及快艇，今年球季繳出平均19.8分、6.1籃板、2.6助攻的成績。

賈林納利今天上午抵台後，吸引批球迷前來接機，賈林納利驚呼自己在台灣的人氣相當火紅，同時相當感謝台灣粉絲的熱情。

在賈林納利為期7天的台灣行中，將於6日、7日現身位於信義香堤廣場的國泰NBA 3x總決賽現場，除此之外，富有愛心的賈林納利將代表NBA出席「NBA Cares」(NBA關懷)等活動。另外，NBA灌籃隊以及溜馬隊吉祥物Boomer也將跟隨賈林納利腳步造訪寶島，在剛放暑假之際，把濃濃的NBA籃球味一同帶給台灣的球迷朋友！

(中時電子報)